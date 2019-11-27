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الأب خليل علوان: عالم التواصل الإجتماعي بمثابة خط دفاع للكنيسة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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جاء مؤتمر مجلس بطاركة الشرق السابع والعشرون المنعقد في دار مار إستفانوس بالمعادي – القاهرة تحت عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل" ليجيب علي سلسلة تساؤلات منها كيفية التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي لتقدم الفوائد العديدة من جهة والحذر منها إذا ما تم إستخدامها بطريقة سلبية من جهة أخرى.

وأوضح الأب خليل علوان، أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، أن موضوع مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين" الإعلام في خدمة الإنجيل"، له أهمية كبيرة لا سيما أن التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تقود البلاد إلى ثورات وإسقاط حكومات وغير ذلك من المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

ولفت في تصريحاته، الي أن الكنيسة ارتأت أن تبحث في هذا الموضوع وأن تدخل عالم التواصل الإجتماعي من الباب العريض كي يكون هذا المسار العريض بمثابة خط الدفاع للكنيسة تجاه كل من يهاجمها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: "لم يعد هناك اليوم حقيقة واضحة إنما حلت مكانها الحقيقة المضخمة ذات إيديولوجيات معينة تعمل ربما على تشويه السمعة والإيذاء او لرفع مستوى شخص ما ليس على قدر المسؤولية، وبالتالي فإن الكنيسة مدعوة لتدخل في كل هذه الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة التي يجب أن تكون في خدمتها".
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الكلمات المفتاحية

بطاركة الشرق للكاثوليك الاعلام في خدمة الإنجيل الأب خليل علوان

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