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موعد مباراة اليمن ضد قطر 29 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:21 م
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اليمن ضد قطر
اليمن ضد قطر
محمد أيمن
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تنطلق يوم الجمعة المقبل التاسع والعشرين من شهر نوفمبر مباراة اليمن ضد قطر والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد خليفة الدولي لحساب مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة خليجي 24 .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ترتيب المنتخبان في المجموعة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً بتعليق عربي .

 

مباراة اليمن ضد قطر الجولة الثانية خليجي 24

 

وفي التفاصيل فإن المنتخب القطري قد مٌني بالخسارة من المنتخب العراقي في الجولة الأولى بهدف واحد مقابل هدفين ما يجعل مباراة يوم الجمعة هامة ونارية للغاية والتي يطمح العنابي فيها إلى تحقيق الفوز.

 

في المقابل يتذيل المنتخب اليمني ترتيب المجموعة برصيد لا شيء من النقاط بعد ان خسر في الجولة الإفتتاحية من المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ويتوجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية إن أراد الوصول إلى الدور نصف النهائي .

 

توقيت متابعة مباراة اليمن ضد قطر  

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العريبة السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العريبة المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة اليمن ضد قطر على الهواء مباشرًة

 

تنقل مباراة اليمن ضد قطر والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات ثاني جولات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة الدوري والكأس وغيرها من القنوات الأخرى .


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