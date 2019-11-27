موعد مباراة الإمارات ضد العراق 29 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

تنطلق يوم الجمعة المقبل مباراة الإمارات ضد العراق والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد خليفة الدولي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ترتيب المنتخبان قبل إنطلاقة الجولة الثانية بالإضافة إلى موعدها في ثلاثة دول مختلفة مصر والسعودية والإمارات .

مباراة الإمارات ضد العراق الجولة الثانية خليجي 24

وفي التفاصيل فإن المنتخب الإماراتي يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بثلاثة نقاط بفوزه على منتخب عمان اليمن في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

في المقابل يشترك المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي في صدارة المجموعة بعد أن تمكن من حصد ثلاثة نقاط غالية بالفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأفتتاحية التي أقيمت على ملعب إستاد خليفة الدولي .

توقيت متابعة مباراة الإمارات ضد العراق

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة الفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملة العريبة السعودية تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العريبة المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد العراق على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة الإمارات ضد عمان والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد خليفة الدولي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة الدوري والكأس وقناة الكويت الرياضية .