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سوق الأسهم السعودية يهبط لمستوي 7853.08 نقطة في ختام جلسة اليوم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:56 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.31 بالمائة الى مستوى 7853.08 نقطة، ليفقد نحو 24.75 نقط متأثراً بهبوط القطاعات القيادية ، وجرى التعامل في سوق الأسهم السعودية اليوم على عدد 90.16 مليون سهم وبقيمة 2.25 مليون ريال، موزعين على 104.62 ألف صفقة.


وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق  الأسهم السعودية  اليوم ، فقد تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.43 بالمائة ،وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.56 بالمائة، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.14 بالمائة.


أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء أسهم شركات أنعام القابضة، ومدينة المعرفة، وإكسترا، ووقت اللياقة، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ريدان، وساب، والكثيري، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأبو معطي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 4.35%.


فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، وأنعام القابضة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 215.57 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 3261 صفقة.
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