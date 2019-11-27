نشرة حوادث "الفجر": الإعدام لـ"هشام عشماوي".. وجثة مسنة بالسيدة زينب



الإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014 ) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " في جلسة اليوم 27112019 بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا، وللتفاصيل



جريمة مرعبة".. مكوجي يربط عنق مسنة بالمرحاض ويشعل النيران في جثتها

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، وللتفاصيل



استعجال تقرير "الطب الشرعي" في لاغتصاب فتاة بالمعصرة

استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة على يد عاطل في منطقة المعصرة، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللتفاصيل



حجز محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" للغد للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، لجلسة غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، وللتفاصيل



تحرض على سب الرجال.. دعوى قضائية لوقف برنامج رضوى الشربيني

أقام علاء مصطفى المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بمحاسبة والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني وبرنامجها هي وبس ومفيدة شيحة وبرنامجها الستات مبيعرفوش يكدبوا المذاعان على محطة "سي بي سي" ووقف بث البرنامجين وتسويد الشاشة في وقت البث ليكون ذلك جزاء لمن يحرض على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري، وللتفاصيل



"أسفر عن حالة وفاة".. التحقيق في حريق مبنى "جولدز جيم" بالمهندسين

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق حول حريق داخل مبنى "جولدز جيم" بمنطقة المهندسين، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، فيما أمرت بدفن جثة الشخص واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم عن الواقعة، وللتفاصيل



قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014 ) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " في جلسة اليوم 27112019 بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا، وللتفاصيل اضغط هنا تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي ـ دائرة القسم.وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، وللتفاصيل اضغط هنا استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة على يد عاطل في منطقة المعصرة، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، لجلسة غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، وللتفاصيل اضغط هنا أقام علاء مصطفى المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بمحاسبة والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني وبرنامجها هي وبس ومفيدة شيحة وبرنامجها الستات مبيعرفوش يكدبوا المذاعان على محطة "سي بي سي" ووقف بث البرنامجين وتسويد الشاشة في وقت البث ليكون ذلك جزاء لمن يحرض على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري، وللتفاصيل اضغط هنا تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق حول حريق داخل مبنى "جولدز جيم" بمنطقة المهندسين، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، فيما أمرت بدفن جثة الشخص واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم عن الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار: