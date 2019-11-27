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عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
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كشف مصدر مطلع بالنادي بالأهلى حقيقة خطاب الاستغناء الذي أرسله النادي للاعبه مؤمن زكريا خلال الأيام الماضية.


وأكد المصدر أن الأهلي أرسل منذ ثلاثة شهور إخطارا لكل اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في قائمة الفريق للموسم الجديد بعدم القيد فى القائمة وهو إجراء روتينى وفقا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى يتسنى لأى لاعب منهم التعاقد مع أي نادي جديد.


وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا غير مقيد في قائمة الفريق من الأساس حتى يتم إرسال خطاب جديد له يفيد بفسخ التعاقد معه مثلما ردد البعض.


وأشار المصدر أن الإخطار الذي تلقاه مؤمن زكريا منذ 3 شهور بشأن باقي اللاعبين الذين لم يتم قيدهم في قائمة الأهلي لم يمنع مجلس ادارة النادى برئاسة الكابتن محمود الخطيب من اتخاذ قرارا بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا وهذا القرار تم تفيعله منذ ما يقرب من ثلاثة شهور وسارى حتى الآن ونابع من مسئولية النادى تجاه أبنائه.


وأكد المصدر أن الأهلي لم ولن يتأخر في تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا وملتزم بالقرار الذي صدر من مجلس إدارة النادي خاصة أن مؤمن أحد أبناء النادي وكل ما يتردد بشان التخلي عنه عار تماما من الصحة وتأكيدا على ذلك الأمر أوضح مؤمن زكريا لمسئولي الأهلي أن له بعض المستحقات المتأخرة من عهد المجلس السابق حيث تم الاتفاق على تقاضيه مبلغ معين بخلاف المبلغ الموجود في عقده وعندما تولت الإدارة الحالية نفذت ما هو موجود في العقد لكن مؤمن أبلغهم أن هناك إتفاقا شفهيا خارج العقد مع الادارة السابقة , ونظرا لظروف اللاعب قامت إدارة الأهلي الحالية بصرف تلك المبالغ للاعب التي لا يمتلك بها أي سند قانوني وهم 775 ألف جنيه بتاريخ 9 أكتوبر.


وأوضح المصدر أن هناك اتفاقا مع مؤمن زكريا على أن فاتورة علاجه مفتوحة بدون سقف في أي مكان بالعالم وخلال أي توقيت وبالفعل أجرى عدة فحوصات بمصر ثم أسبانيا ثم ألمانيا وتسلم شيك قيمته 15 ألف يورو بتاريخ 9 أكتوبر الماضي.


وكشف المصدر أن هناك أمرا آخر يكشف كذب من يدعي تخلي الأهلي عن اللاعب وهو أنه عندما عقدت جلسة ثلاثية مغلقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مؤمن زكريا في حضور وكيله أحمد يحيي قبل نهاية الموسم الماضي وتم الاتفاق خلالها على ثلاث نقاط رئيسية أولها أن صحة اللاعب وعلاجه هو الأهم على أن يتحمل النادي الأهلي كل تكاليف العلاج دون سقف لها وفي أي مكان يريده اللاعب والنقطة الثانية هو حصول اللاعب على مستحقاته المالية السابقة من عهد المجلس السابق والنقطة الثالثة أنه لن يتم قيد اللاعب في القائمة حتى تتحسن حالته الصحية ويتماثل للشفاء وبالفعل حصل مؤمن على مستحقاته السابقة وصرف دفعة أولى من تكاليف العلاج.


وأكمل المصدر إن لوائح اتحاد الكرة تنص على أنه بعد آخر مباراة في الدوري بحد أقصى 15 يوم وبعدها يجب إخطار اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في القائمة بخطاب بعلم الوصول على محل سكنهم أنههم خارج القائمة حتى يتمكنوا من الانتقال لنادي آخر وكانت اخر مباراة للأهلي فى الموسم الماضى مع الزمالك بتاريخ 28 يوليوالماضى, ويوم 9 أغسطس تم إخطار مؤمن زكريا وهشام محمد وأحمد حمودي بخطاب بعلم الوصول أنهم خارج القائمة كإجراء روتيني لائحي ولم يكن الخطاب يمثل مفاجأة لمؤمن زكريا لانه تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الثلاثية السابق ذكرها.
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مؤمن زكريا الاهلي الأهلي أزمة الاهلي ومؤمن زكريا أزمة الاهلي

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