يلا شوت OMAN مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة عمان تابع ماتش خليجي 24 NOW BEIN SPORTS

البحرين ضد عمان بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين ويحمل منتخب سلطنة عمان لقب البطولة الخليجية في النسخة الأخيرة ويرغب في تقديم بطولة كالتي مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم قدمها في المرة الفائتة حيث ظهر المنتخب قويا وصلبا بتواجد العديد من النجوم الكبار يلا شوت حصري وفي مقدمتهم الحارس المتألق وصاحب الخبرات الطويلة في عالم الكرة الأوروبية والأسيوية على الحبسي، بالإضافة إلى عدد آخر لا يكون متواجدا في لائحة الفريق في النسخة الحالية بث مباشر البحرين .

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان أمام البحرين

علي الحبسي – عمران سعيد – أحمد مبارك – محسن الغسانى – سعد المخيانى – المندر – محمد الغرفي – حريب السعدى – المسلمى – الخالدى – علي البسيودى

موعد ماتش البحرين مقابل عمان اليوم :

ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره العماني عند وصول عقارب الساعة السادسة والنصف عشية بتوقيت سلطنة عمان “مسقط”، السادسة والنصف مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة ، الخامسة والنصف عشية اليوم يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة .

الخامسة والنصف عشية بحسب ميقات السعودية ، الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة عاصمة مصر .

الرابعة والنصف مساء بحسب ميقات فلسطين ، الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت المغرب .

الساعة الثالثة والنصف وقت العصر بتوقيت الجزائر وتونس ، الساعة الخامسة والنصف مساء بحسب ميقات بغداد وتنقل مواجهة اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي والتي يعلق عليها يوسف سيف.

تفتتح مسابقة خليجي 24 اليوم علي أرض دولة قطر وعلى وجه التحديد بملعب عبداللع بن خليفة ، وذلك بمباراة عمان والبحرين في منافسات المجموعة الثانية ، يذكر أن المسابقة الرياضية سوف تبدأ في يوم 27 تشرين الثاني الحالي وتنتهي في 9 ديسمبر من العام الجارب أيضا .

أي أنها ستواصل لمدة 12 يوم لاغير يتحدد فيهم الرابح بالبطولة ، المهم ذكره أن المنتخب العماني تمكن من الفوز بتلك البطولة مرتين ، الأولي كانت عام 2009 عندما تمكن المنتخب من التغلب علي منتخب المملكة العربية السعودية في الماتش النهائية ، والمرة الثانية كانت علي أراضي دولة الكويت في عام 2008 ، عندما تغلب علي منتخب الإمارات العربية المتحدة في الماتش الختامية بركلات الترجيح.

توقيت ماتش عمان والبحرين

وسوف ننقل لكم ميعاد المباراة اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني في الجولة الاولي من خليجي 24.

في تمام الساعه الرابعة والنصف عشيةً بحسب ميقات القاهره، على استاد عبدالله بن خليفة ، يُعرض على قناة المملكة السعودية الرياضية.

كل حديث عن موعد عمان والبحرين في الجولة الاولي من خليجي 24 والتي ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

, والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.