رحمة حسن تصدم جمهورها بهذا التعليق !!

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "تيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الرصاصي وكان شعرها مرفوع".



وعلقت رحمة، على الصورة قائلة:"عندما انظر لي صوري القديمة من 5 أو6 سنوات انا لا أحب نفسي حتي وإن كانت أجمل ولا شئ في عقلها لكنني احب نفسي اكتر الان وان استمر في".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور حسن، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ولكن انتي جميلة كل يوم".



ويذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الأخطر، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين، ولطفي لبيب، وإدوارد، وأحمد حلاوة، والفيلم من تأليف جوزيف عطية، ومن إخراج مرقس عادل.