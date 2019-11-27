أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 27/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || "هيومن رايتس" تفضح السلطات الإيرانية





علقت منظمة هيومن رايتس ووتشن اليوم الأربعاء، على المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران في منتصف هذا الشهر.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماعا مهما

رأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: تعديل وزاري وشيك