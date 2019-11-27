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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:58 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 27/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || "هيومن رايتس" تفضح السلطات الإيرانية


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
علقت منظمة هيومن رايتس ووتشن اليوم الأربعاء، على المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران في منتصف هذا الشهر.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماعا مهما
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
رأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: تعديل وزاري وشيك 
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، عن تعديل وزاري وشيك يشمل نصف الحقائب الوزارية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

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