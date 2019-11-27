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قطاع "الخدمات" يقود مؤشر سوق البحرين المالي للتراجع 0.09% بختام التعاملات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:52 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.09% خاسرا 1.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والصناعة ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي اليوم علي عدد  3.5 مليون سهم بقيمة 934.3 ألف دينار.
 
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي ، فقد قاد السوق اليوم  قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.45% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.18%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، عقارات السيف بنسبة 0.50% ، كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.95% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%.
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