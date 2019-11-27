قطاع "الخدمات" يقود مؤشر سوق البحرين المالي للتراجع 0.09% بختام التعاملات





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.09% خاسرا 1.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والصناعة ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي اليوم علي عدد 3.5 مليون سهم بقيمة 934.3 ألف دينار.