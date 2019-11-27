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سوق دبي المالي يربح 6.5 نقطة بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.24% رابحا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2711.72 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والتأمين، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو ،  313 مليون سهم محققة ما قيمته 275.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2925 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
 
وقطاعياً ، وارتفع نحو 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 13.48%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.63%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.45%.
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