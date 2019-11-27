مكافحة الفساد والإهمال.. تعرف على تكليفات السيسي الـ 5 للمحافظين الجدد

اجتمع اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظين ونوابهم الجدد.





وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع 5 تكليفات للمحافظين الجدد ونواب المحافظين، مشددا وشدد على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.





وعن التكليفات الخمس للرئيس السيسي للمحافظين ونوابهم:





1- التحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.





2- استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.





3- المتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم.





4- إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية.



