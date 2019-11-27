Advertisements
مكافحة الفساد والإهمال.. تعرف على تكليفات السيسي الـ 5 للمحافظين الجدد
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:45 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
اجتمع اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظين ونوابهم الجدد.
وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع 5 تكليفات للمحافظين الجدد ونواب المحافظين، مشددا وشدد على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.
وعن التكليفات الخمس للرئيس السيسي للمحافظين ونوابهم:
1-التحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
2- استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.
3- المتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم.
4- إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية.
5- ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
Advertisements