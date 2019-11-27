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مكافحة الفساد والإهمال.. تعرف على تكليفات السيسي الـ 5 للمحافظين الجدد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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اجتمع اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظين ونوابهم الجدد.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع 5 تكليفات للمحافظين الجدد ونواب المحافظين، مشددا وشدد على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.

وعن التكليفات الخمس للرئيس السيسي للمحافظين ونوابهم:

1-التحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

2- استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.

3- المتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم.

4- إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية.

5- ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
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