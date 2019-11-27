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سعاد صالح: هناك حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن قيام الأزواج بنشر تفاصيل حياتهم الزوجية وما يقوموا به على مدار اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أسباب انتشار ظاهرة الطلاق.

وأوضحت "صالح"، خلال حوارها مع برنامج "نور القلوب" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن تدخل الأقارب يؤدي لانهيار الحياة الزوجية، فعندما تقوم الزوجة بإفشاء أسرارها مع زوجها لأمها، أهم سلاح لانهيار العلاقة الزوجية، حتى الرسول –صلى الله عليه وسلم – نهى عن إفشاء هذه الأسرار، والله سبحانه وتعالى يقول:" فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".

وناشدت أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، كل أم حريصة على حياة بنتها وابنها ألا تتدخل إطلاقًا في حياتهم الزوجية، مطالبة الأزواج بعدم تدخيل الأقارب في خلافاتهم، موضحة أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر
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