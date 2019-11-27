برلماني يتقدم ببيان عاجل لاتخاذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية و"السناتر"

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ببيان عاجل بشأن مشكلة الدروس الخصوصية.



وقال عبدالعزيز في نص البيان العاجل: "عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم ببيان عاجل بشأن عدم اتخاذ وزير التربية والتعليم إجراءات حازمة لحل مشكلة الدروس الخصوصية والسناتر".



وتابع النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "لابد من مراقبة المدارس التي أصبح معظمها بدون تعليم، لوقف نزيف أموال الأسر التي تأخذ الدروس والسناتر أكثر من 50% من دخلهم".