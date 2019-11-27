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أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط لمستوى 13759 نقطة في ظل غياب السيولة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وجاء ذلك بضغوط مبيعات العرب ، فى غياب للسيولة و النشاط مع انحسار عدد المستثمربن النشطين إنحدار السوق، وخسر رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.766 مليار جنيه.
 

أخبار البورصة المصرية .. تراجع جماعي للمؤشرات في ختام التعاملات

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13759 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.

أخبار البورصة المصرية .. تدني قيم التداولات بالبورصة اليوم 

وتراجعت أحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم ،  حيث سجلت نحو  56.4 مليون ورقة مالية بقيمة 354.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.


أخبار البورصة المصرية .. الأجانب يستحوذون علي نسبة 34.3% من إجمالي التعاملات بالبورصة 

وإستحوذت  تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة  58.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.38%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.88%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 35 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 36.3 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
أخبار البورصة المصرية .. أسباب تراجع السوق المصري اليوم 

 وقال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن غياب الرؤية عن مدى اهمية البورصة للإقتصاد القومى و مدى فاعليتها على الشركات فى التمويل و التسويق و إتساع قاعدة ملكيتها،  كان له الاثر الاول و الأهم فى تلك التراجعات ، علاوة على تقليص وزن السوق المصرى فى المؤشرات الإقتصادية العالمية الذى حد من حجم الإستثمارات الأجنبية بصفة خاصة فى الاسهم المصرية.

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