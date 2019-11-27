يلا شووت bein SPORT مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين بث مباشر كورة لايف I7SRY رابط ماتش عمان aldawry w alkass

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الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:36 م
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بوابة الفجر
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موعد مباراة عمان ضد البحرين   اليوم

 

البطولة : خليج 24

 

القنوات : بي ان سبورت

 

المعلق : غير معروف

 

الساعة : 16:30 مساء بتوقيت مصر

 

الساعة: 17:30  مساء بتوقيت السعودية

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