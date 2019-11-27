قبل سفرهم للسعودية.. أبطال "لوكاندة الأوباش" يسجلون جميع أغاني المسرحية بأحد استوديوهات القاهرة (صور)

أنتهي مساء أمس، فريق مسرحية "لوكاندة الأوباش" من تسجيل جميع أغانيها بأحد استوديوهات القاهرة، وذلك استعدادا لسفرهم غدًا إلي السعودية لعرضها هناك ضمن عروض "مسرح الرياض".

وتواجد بالأستوديو أمس عدد كبير من فريق عمل المسرحية لتسجيل جميع أغاني "لوكاندة الوباش" ومن أبرزهم الفنانة مايا دياب، والفنان حسن الرداد، والفنان ماجد المصري.

وقال الملحن عصام كاريكا، ملحن الأعمال الغنائية بالمسرحية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"انتهينا أمس من تسجيل جميع أغاني مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وذلك تمهيدا لعرضها في السعودية ضمن فعليات موسم الرياض، ابتداء من يوم 4 إلي 7 ديسمبر".

وأضاف: "سيسافر فريق عمل المسرحية إلي الرياض غدًا، لعمل البروفات اللازمة قبل العروض المباشرة، ثم أسافر لألحق بهم في الرياض يوم 3 من ديسمبر المقبل".

جدير بالذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة.

والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى، وإنتاج حمدي بدر، وألحان عصام كاريكا.