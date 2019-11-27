استعجال تقرير "الطب الشرعي" في لاغتصاب فتاة بالمعصرة

استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة على يد عاطل في منطقة المعصرة، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من والدة "م. ن" يفيد أن عاطلا يدعى "ي. م" هتك عرض ابنتها بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بالواقعة المنسوبة إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.