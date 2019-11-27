"مناهضة مشكلة الإدمان" ندوة بكلية العلوم بجامعة الفيوم

نظمت كلية العلوم، بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن صندوق مبادرة أنت أقوى من المخدرات التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد وإشراف الدكتور عرفة صبري عميد الكلية، بحضور الدكتور صالح عبدالعليم العوني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونقيب العلميين بالفيوم، والدكتور محمد الشافعي، المشرف العام على برامج صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان بالفيوم، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الأربعاء.



وأشار الدكتور صالح العوني في حواره مع الطلاب إلى عدد من المحاور والتي تكافح الإدمان بشتى صوره ومواده والتي تؤثر سلبيًا على الصحة العامة للفرد والمجتمع، وأكد على أن الشباب اليوم قد فطنوا أن ما يحاك لبلدنا الحبيب ومحاولة تدميرهم ومسخ هويتهم وذلك بتعاطي المخدرات لذا أكد على ضرورة الجانب التوعوي الذي يحذر من أضرار ومساوئ تعاطي المخدرات ومن محاور الندوة تعريف الادمان وكيفية التصدي له والمحافظة على شبابنا، إثراء الوازع الديني والجانب الأخلاقي لدى الشباب والتركيز على تبصرتهم بما يحاك لهم من أعداء بلدهم من مسخ هويتهم وضياع مستقبلهم وذلك بتغييب وعيهم.



وتناول الدكتور محمد الشافعي دور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي والعلاجي وأكد على أن تدخين السجائر هي البوابة الملكية للدخول فى دائرة الإدمان، وتكلم أيضا عن التدخين السلبي وأثره على غير المدخنين، والمخدرات الأكثر انتشارا وتأثيراتها الصحية على الشباب وتناول أيضا الأسباب والعوامل التي تجعل الشباب في مأمن من الوقوع في مشكلة المخدرات ثم أكد على ضرورة المشاركة الشبابية في مكافحة قضية الإدمان من خلال الانضمام لوحدات التطوع بالصندوق.

