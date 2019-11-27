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شاهد.. كيف وصفت نشوى مصطفى محمد رمضان بعدما نشرت صورة قديمة له معها؟!

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:35 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة نشوي مصطفي، صورة جديدة لها برفقة الفنان محمد رمضان ومروة عبد المنعم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت نشوي مصطفي، على الصورة قائلة:"الصورة دي فيها نجم كبير ونجمة شابة جميلة أذكر الأسماء".

 

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"في اتنين نجوم مصر محمد رمضان والفنانة الجميلة مروة عبد المنعم وبرضو الفنانة الكبيرة برضو" وأضاف آخر "الصورة دي من مسلسل الشركة من المسلسلات الحلوة".

 

يذكر أن آخر أعمال نجوي مصطفي، مسلسل "الشريط الأحمر"، الذي شاركت به خلال رمضان 2018، وتدور أحداث المسلسل في مستشفي 57357 ويناقش الجوانب الانسانية لمرضي السرطان في سني الشباب والطفولة، وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد فهمي، ومحمود مسعود، وولاء االشريف، وسالي شاهين، والمسلسل من إخراج محمد جمعة.

شاهد.. كيف وصفت نشوى مصطفى محمد رمضان بعدما نشرت صورة قديمة له معها؟!
شاهد.. كيف وصفت نشوى مصطفى محمد رمضان بعدما نشرت صورة قديمة له معها؟!
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