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مصدر من إدارة النجم الساحلي ينفي تكريم رمضان صبحي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمّ يوم أمس، تداول أنباء تفيد بأن فريق النجم الرياضي الساحلي طلب من النادي الأهلي المصري، أن يقوم وفد من فريق جوهرة الساحل بزيارة لمقر إقامة الأهلي، من أجل تكريم اللاعب رمضان صبحي الذي أحرز لقب كأس إفريقيا منذ أيام مع منتخب مصر للناشئين.

وبحسب ما أفاد به موقع موزاييك نقلا عن مصدر من إدارة النجم، فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، حيث أكد المصدر ذاته أّن الفريق قام باستقبال فريق الأهلي أفضل استقبال ووفر له كل الظروف الملائمة فقط.

وفيما يهم دخول جماهير الأهلي للمباراة، فقد قال نبيل حبشي سفير مصر بتونس، أنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي.

وأضاف حسب نفس المصدر، أن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة بملعب رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الإياب في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية، تتم بشكل مثالي لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مباراته مع النجم الساحلي.

وكان نبيل حبشي السفير المصري في تونس، قد اجتمع مساء أمس مع مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الأهلي الى تونس.

ويجدر التذكير، بأن مباراة النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري ستجرى يوم الجمعة 29 نومفبر 2019، بالملعب الأورلمبي برادس، بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، وذلك ف إطار الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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