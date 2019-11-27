مصدر من إدارة النجم الساحلي ينفي تكريم رمضان صبحي

تمّ يوم أمس، تداول أنباء تفيد بأن فريق النجم الرياضي الساحلي طلب من النادي الأهلي المصري، أن يقوم وفد من فريق جوهرة الساحل بزيارة لمقر إقامة الأهلي، من أجل تكريم اللاعب رمضان صبحي الذي أحرز لقب كأس إفريقيا منذ أيام مع منتخب مصر للناشئين.





وبحسب ما أفاد به موقع موزاييك نقلا عن مصدر من إدارة النجم، فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، حيث أكد المصدر ذاته أّن الفريق قام باستقبال فريق الأهلي أفضل استقبال ووفر له كل الظروف الملائمة فقط.



