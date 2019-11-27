عاجل.. هازارد يورط زيدان في 3 مباريات

تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









واضطر هازارد لمغادرة ملعب المباراة في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مونييه الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان على كاحله.









وقالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن هازارد سيغيب عن ريال مدريد لمدة 10 أيام مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان.









وتأكد غياب هازارد عن مباراة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ15 بالدوري بجانب غيابه عن لقاء إسبانيول يوم 7 ديسمبر وشكوك مشاركته أمام كلوب بروج يوم 11 من الشهر نفسه في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.







