تحديث جديد لتطبيق واتساب على نظام iOS يجلب العديد من المميزات أبرزها انتظار المكالمات

حصل تطبيق واتساب على تحديث جديد يوفر لمستخدمي هواتف آيفون عددًا من الإضافات الرئيسية مثل انتظار المكالمات، وهي ميزة طال أنتظارها لفترة طويلة، بالاضافة إلى واجهة محدثة، وقدرة على إرسال الرسائل مباشرةً عند ضبط الجهاز إلى وضع VoiceOver.





حصل تحديث لتطبيق WhatsApp على متجر التطبيقات، أيضًا على ميزة تتيح للمستخدم التحكم في إعدادات الخصوصية للمحادثات الجماعية، ويتيح ذلك تعيين من يمكنه إضافتهم إلى محادثات المجموعة الجديدة دون دعوة، بالاضافة إلى إمكانية تعديل هذا الإعداد من خلال زيارة إعدادات WhatsApp> الحساب> الخصوصية> المجموعات، حسيث يمكن للمستخدم اختيار السماح لأي شخص أو جهات الاتصال الخاصة به فقط بإضافته إلى محادثات المجموعة دون إرسال دعوة خاصة أولاً.





بالنسبة لميزة انتظار المكالمات، إذا تلقيت مكالمة بينما كنت بالفعل على مكالمة WhatsApp، فسيظهر لك خيارات إما "End & Accept" أو "Decline" أو "Hold & Accept"، تعمل هذه الميزة الجديدة على WhatsApp والمكالمات العادية على حد سواء.



