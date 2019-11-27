Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحديث جديد لتطبيق واتساب على نظام iOS يجلب العديد من المميزات أبرزها انتظار المكالمات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:18 م
Advertisements
تحديث جديد لتطبيق واتساب على نظام iOS
تحديث جديد لتطبيق واتساب على نظام iOS
Advertisements
حصل تطبيق واتساب على تحديث جديد يوفر لمستخدمي هواتف آيفون عددًا من الإضافات الرئيسية مثل انتظار المكالمات، وهي ميزة طال أنتظارها لفترة طويلة، بالاضافة إلى واجهة محدثة، وقدرة على إرسال الرسائل مباشرةً عند ضبط الجهاز إلى وضع VoiceOver.

حصل تحديث لتطبيق WhatsApp على متجر التطبيقات، أيضًا على ميزة تتيح للمستخدم التحكم في إعدادات الخصوصية للمحادثات الجماعية، ويتيح ذلك تعيين من يمكنه إضافتهم إلى محادثات المجموعة الجديدة دون دعوة، بالاضافة إلى إمكانية تعديل هذا الإعداد من خلال زيارة إعدادات WhatsApp> الحساب> الخصوصية> المجموعات، حسيث يمكن للمستخدم اختيار السماح لأي شخص أو جهات الاتصال الخاصة به فقط بإضافته إلى محادثات المجموعة دون إرسال دعوة خاصة أولاً.

بالنسبة لميزة انتظار المكالمات، إذا تلقيت مكالمة بينما كنت بالفعل على مكالمة WhatsApp، فسيظهر لك خيارات إما "End & Accept" أو "Decline" أو "Hold & Accept"، تعمل هذه الميزة الجديدة على WhatsApp والمكالمات العادية على حد سواء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واتس اب هواتف آيفون نظام iOS ميزة انتظار المكالمات تطبيق واتساب تحديث واتس اب الجديد

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هازارد يورط زيدان في 3 مباريات

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة للمحافظين قبل حركة التعديلات الجديدة (أسماء ومعلومات وسيرة ذاتية)

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

03:09 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status