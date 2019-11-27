Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ جامعي يطعن على استمرار رئيس جامعة الإسكندرية بمنصبه رغم بلوغه سن التقاعد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:24 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
Advertisements
أقام الدكتور عاطف الأنصاري الأستاذ بجامعة الإسكندرية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على القرار رقم 4056  لسنة 2019 والذي ينص على تمديد فترة بقاء رئيس جامعة الإسكندرية في منصبه رغم بلوغه سن المعاش والتقاعد منذ 2 نوفمبر.

وأكدت الدعوى، أن القرار اعتمد فقط بتوقيع من موظف في جامعة الإسكندرية، يشغل منصب مدير شئون هيئة التدريس بالجامعة، ولم يصدر عن رئيس الجمهورية أو وزير التعليم العالي.

وأضافت، أن هذا القرار الصادر يتسم بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فالمختص بتعيين رؤساء الجامعات ووفقا لقانون تنظيم الجامعات في مصر هو رئيس الجمهورية فقط دون غيره، وذلك وفق المادة رقم 25 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك بعد عرض السيد وزير التعليم العالي.

وطالبت الدعوى أيضًا إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التعليم العالي عن الإعلان لفتح باب الترشح لمقعد رئيس الجامعة الشغور، ببلوغ رئيس الجامعة الحالي لسن التقاعد في 2 نوفمبر، وطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار الأول في شق مستعجل أمام الدائرة رقم ٤٥ بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وفي الموضوع بإلغائهما وما يترتب عليهما من آثار.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ ساعة و 14 دقيقة

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

عاجل.. كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة للمحافظين قبل حركة التعديلات الجديدة (أسماء ومعلومات وسيرة ذاتية)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. هازارد يورط زيدان في 3 مباريات

منذ نصف ساعة

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

03:09 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status