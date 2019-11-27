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جامعة الأقصر تفتح مخازنها لإخراج مئات الأعمال التراثية لإقامة معرض فن تشكيلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلنت جامعة الأقصر، إقامة أول وأكبر معرض للفن التشكيلي بمكتبة مصر العامة، يضم أعمالًا فنية متنوعة ما بين منحوتات ورسوم وأعمال فنية تنتمي لمختلف المدارس الفنية التشكيلية المعاصرة.

وقال الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، إن المعرض يهدف لإخراج مئات الأعمال الفنية من مخازن كلية الفنون بالجامعة لترى النور للمرة الأولى، حيث سيتاح رؤيتها للمصريين والسياح من زوار معابد ومقابر الفراعنة بالأقصر، التي تعد آثارها وفنونها تراثا للإنسانية جمعاء.

وأشار شحات، إلى أن إقامة معرض للمبدعين وأساتذة الفنون والطلاب في كلية الفنون الجميلة بالأقصر على مدار سنوات مضت، هو بمثابة استحضار لتاريخ الفنون المصرية المنقوشة والمنحوتة على جدران معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة في شرق الأقصر وغربها، مع توظيف للفنون في جذب مزيد من السياح عشاق الفنون في العالم لزيارة الأقصر التي تعد عاصمة للسياحة الثقافية.
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