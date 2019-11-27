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حجز بندقتي صيد دون رخصة عيار 16 مم وحجز 126 خرطوشة بالقيروان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نظمت منطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية، بمشاركة مختلف الاختصاصات، حملة امنية يوم 26 نوفمبر 2019.

وقد اسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج التالية:

- القبض على 18 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.

- حجز بندقتي صيد دون رخصة عيار 16 مم وحجز 126 خرطوشة.

- حجز 2000 علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع.

- حجز سيارة محل تفتيش من قبل وحدة أمنية.

- تحرير 50 مخالفة مرورية.

- تحرير 12 محضر عدلي.

- حجز سيارة دون وثائق.

- حجز 12 دراجة نارية دون وثائق.

- تحرير 04 محاضر إقتصادية.

- تحرير 04 مخالفات إقتصادية.

- تحرير 02 محاضر من أجل الإنتصاب الفوضوي.
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