حجز بندقتي صيد دون رخصة عيار 16 مم وحجز 126 خرطوشة بالقيروان

نظمت منطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية، بمشاركة مختلف الاختصاصات، حملة امنية يوم 26 نوفمبر 2019.





وقد اسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج التالية:





- القبض على 18 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.





- حجز بندقتي صيد دون رخصة عيار 16 مم وحجز 126 خرطوشة.





- حجز 2000 علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع.





- حجز سيارة محل تفتيش من قبل وحدة أمنية.





- تحرير 50 مخالفة مرورية.





- تحرير 12 محضر عدلي.





- حجز سيارة دون وثائق.





- حجز 12 دراجة نارية دون وثائق.





- تحرير 04 محاضر إقتصادية.





- تحرير 04 مخالفات إقتصادية.





- تحرير 02 محاضر من أجل الإنتصاب الفوضوي.