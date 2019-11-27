"تنمية الصادرات": تبحث إقامة معرض دولى للأثاث على أرض دمياط في الفترة القادمة

عقدت هيئة تنمية الصادرات، والغرفة التجارية في دمياط، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الهيئة والغرفة برئاسة المستشار عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات لبحث تطوير صادرات قطاع الأثاث فى دمياط.

وشارك بالاجتماع ممثل جمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك لبحث إقامة تعاون ثلاثى مشترك بهدف تطوير صادرات الأثاث بدمياط.





وتم خلال الاجتماع بحث إقامة معرض دولى للأثاث على أرض دمياط في الفترة القادمة يحمل علامة تجارية جديدة خاصة بدمياط ويتم وضع كافة الاعتبارات التي تجعل منه معرض ناجح وفق تخطيط جيد من كافة الوجوه.

كما تم بحث فرص التصدير ودعم وتنمية صادرات الأثاث من خلال إعداد دراسة تفصلية للأسواق الواعدة للأثاث الدمياطى، وأكدت اللجنة ضرورة أن تكون صناعة الأثاث المصرية متوائمة مع السوق العالمى وتلبي طلباته واحتياجاته وأذواقه والأسعار، بهدف التواجد والاستمرارية فى الأسواق العالمية.