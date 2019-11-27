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" الضحية السادسة " تخشى لدغات ليونيل ميسي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الاربعاء لمواجهة قوية حينما يواجه فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني على ملعب إستاد الكامب نو لحساب لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا .

 

وإكتفى البولجا الموسم الجاري بتسجيل هدف واحد فقط خلال الجولات الأربعة الأخيرة في دوري الأبطال ليحقق بذلك رقم هزيل للغاية لا يتقارن أبدًا بالإنجازات التي حققها سابقًا.

 

ونجح أفضل لاعب في العالم خمسة مرات في أن يزور شباك الكثير من الأندية خلال مشواره مع البلوجرانا في البطولات الأوروبية حيث زار الشباك 113 مرة خلال 139 لقاء على مدار ستة عشر موسم.

 

ويأمل ميسي في أن يعود للتسجيل ويزور شباك بروسيا دورتموند الألماني على ملعب الكامب نو للمرة الأولى في هذا الموسم أوروبيًا بعد أن فشل في التسجيل ضد إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي .

 

الأندية الألمانية فريسة تسيل لعاب ليونيل ميسي

 

ودائمًا ما تمثل الأندية الألمانية فأل حسن للبولجا على الرغم من أنه لم ينجح في التسجيل ضد بروسيا في اللقاء الأول على سيجنال إيدونا بارك الذي إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

إلا أنه يطمع في ألا يفوت الفرصة ويزور مرمى العملاق الأصفر وهو الذي يتسلح بتاريخ قوي للغاية ضد فرق الماكينات الألمانية حيث سبق وأن زار شباك خمسة فرق تنافس في الدوري الألماني الممتاز .

 

ويعتبر فريق نادي باير ليفركوزن الألماني هو الضحية المفضلة لميسي من أندية البونسليجا حيث زار شباكهم في سبعة مناسبات خمسة أهداف منهم في مباراة واحدة لحساب إياب الدور ثمن النهائي لبطولة عام 2012 .

 

وزار النجم الأرجنتيني شباك شتوتجارت في ثلاثة مناسبات هدفان منهم في الكامب نو فيما سجل في شباك مونشنجلادباخ هدف واحد لحساب مباريات دور المجموعات لبطولة عام 2016 .

 

ولم يفلت العملاق البافاري بايرن ميونخ من لدغات ميسي حيث هز شباكهم بأربعة أهداف في مباراتين أقيمتا على ملعب الكامب نو خلال الفوز برباعية نظيفة لحساب ربع نهائي 2009 وكرر الأمر ذاته في نصف نهائي 2005 .

 

ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح ميسي في التسجيل وزيارة شباك الضحية الألمانية السادسة ؟

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