يلا شووت NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين NOW رابط ماتش برشلون

فتتح استاد الكامب نو، لاستضافة مباراة FC Barcelona VS BV Borussia Dortmund ، شاهد بث مباشر لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا





ستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند متاحة لعشاق الساحرة المستديرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس الساعة العاشرة بتوقيت الصومال، الساعة الحادية عشر بتوقيت الدوحة، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت غرينيتش، الساعة الواحدة صباحا بتوقيت دبي، الساعة الحادية عشر بتوقيت المدينة المنورة وجزر القمر والكويت والبحرين وبغداد والقدس، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة التعاسة بتوقيت الجزائر والمغرب، الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مسقط، في بث حصري ومباشر عبر beIN Sports HD 1 وbeIN Sports 4K بصوت المعلق المصري علي محمد علي.





برشلونة يتطلع لمواصلة نغمة انتصاراته





يدخل فريق برشلونة لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في اخر مواجهاته على ليجانيس في الدوري الإسباني بهدفين لهدف بعدما كان الفريق الكتالوني متأخرا بهدف دون رد، حيث يواصل العملاق الكتالوني رحلة الدفاع عن لقبه في ظل مطاردة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث.





برشلونة طمعان في العملاق الألماني للخروج من كبوة سلافيا براج



