عرض ومناقشة الفيلم العراقي "شارع حيفا" بحضور مخرجه في القاهرة السينمائي

انطلق منذ قليل، فيلم "شارع حيفا" للمخرج العراقي مهند حيال، وذلك ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية، في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١، وذلك بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقبل العرض، قدم الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، الفيلم ومخرجه، والذي أكد أن الفيلم صُور بالكامل في بغداد، وأغلب صناع الفيلم لم يسبق لهم العمل في أستوديو من قبل، متوجها بالشكر والتحية لهم.

وطالب "حيال" الحضور بالوقوف دقيقة صمت على شهداء الانتفاضة في العراق.

وبعد عرض الفيلم، أقيمت ندوة مع المخرج، أدارها الناقد العراقي عرفان رشيد، الذي قدم الفيلم، مؤكدًا أنه صدر مأساة ٤٠ عام للعراق بحضور مخرجه.

تُقام فاعليات الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.