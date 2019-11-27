تجديد حبس علا القرضاوي 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة تجديد حبس "علا يوسف القرضاوي"، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2016 لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.



وكانت النيابة وجهت إلى "علا القرضاوي" تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، ومعاونتها على تنفيذ أغراضها ضد الدولة ومؤسساتها.