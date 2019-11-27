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بعد قمع الاحتجاجات.. "هيومن رايتس" تفضح السلطات الإيرانية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:27 م
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الاحتجاجات الإيرانية
الاحتجاجات الإيرانية
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علقت منظمة هيومن رايتس ووتشن اليوم الأربعاء، على المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران في منتصف هذا الشهر.

 

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن السلطات الإيرانية، تتعمد التستر على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات.

 

وكانت الاحتجاجات الإيرانية، قد اندلعت، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200%.

 

ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.

 

ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.

 

وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين"، ودعتها إلى "الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (...) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".

 

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت". وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان أن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

 

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