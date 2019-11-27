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"تفحم نصفها السفلي".. مناظرة النيابة لجثة "عجوز السيدة زينب"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:29 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت مناظرة النيابة العامة بجنوب القاهرة، لجثة مسنة قتلت على يد مكوجي ثم إشعال النار في جثتها أنها لسيدة سبيعنية العمر، وبها عدة إصابات بالجسم وتفحم كامل بالجزء السفلي وآثار خنق حول الرقبة ولون أزرق بها مما أدى الى وفاتها في الحال.

وكما كلفت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية عندما تبلغ للمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث.

وعثر على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر مسجاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش (وبها إصابات عبارة عن تفحم بالجزء السفلى وآثار خنق بالعنق) وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم وتم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها:ـ

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم. م. ع" سن 32 عامل بمحل مكواة كائن بشارع إسماعيل أباظة ـ دائرة القسم ومقيم 17 شارع الأهرام ـ دائرة قسم شرطة المرج واصل بلدته مركز أبو قرقاص المنيا.

وبمواجهته أقر بالواقعة بهدف السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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