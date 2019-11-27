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جوهرة أتلتيكو مدريد يتوج بجائزة جديدة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:26 م
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جواو فليكس
جواو فليكس
محمد أيمن
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تمكن البرتغالي جواو فيليكس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بجائزة الفتي الذهبي للعام الجاري 2019 والتي يتم تقديمها بواسطة صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية .

 

ونجح فيليكس في الحصول على الجائزة بسبب الأداء المميز الذي يقوم به مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى مردوده الإيجابي مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي والذي جعله مطمع للكثير من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الروخيبلانكوس في الحصول على خدماته .

 

وتمكن فليكس في الحصول على الجائزة بعد أن حصد 332 صوتًا في الوقت الذي حصل فيه الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني على المركز الثاني برصيد 175 صوتًا.

 

وشهدت قائمة المتوجين وجود الألماني كاي هافيرتز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرليفركوزن الألماني في المركز الثالث برصيد 75 صوتًا وحل النيروجي إيرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج في المركز الرابع بــ74 صوتًا.

 

وكانت قائمة المرشحين تضم الكثير من اللاعبين المميزين أمثال :-

 

  • ماتياس دي ليخت .
  • ألفونسو ديفيز
  • جيانلويجي دوناروما.
  • ماتيو جندوزي .
  • فيل فودين .
  • أنسو فاتي .
  • إيرلينج هالانج.
  • كاي هافيرتز.
  • ديان يوفيليتش .
  • مويس كين.

  • لي كانج إن

  • أندرية أوليكسيجوفيتش .
  • رودريجو.
  • جادون سانشو .
  • فران توريس .
  • فينيسيوس جونيور .
  • نيكولو زانيولو .

ويطمح اللاعب بعد الحصول على تلك الجائزة أن يواصل مستواه المبهر مع فريقه وقيادته لتحقيق الكثير من الإنتصارات على المستوى المحلي والقاري .

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الكلمات المفتاحية

جواو فيليكس أتلتيكو مدريد

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