محافظ الغربية السابق يودع العاملين بالديوان العام قبل مغادرته مكتبه (صور)

حرص اللواء هشام السعيد محافظ الغربية السابق، على توديع الموظفين بمكتبه السابق بديوان عام المحافظة، وذلك قبل مغادرته الغربية متوجها إلى القاهرة محل سكنة عقب إعلان حركة المحافظيين الجدد وتعيين الدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس خلفا له.



وطالب محافظ الغربية السابق من العاملين في ديوان عام المحافظة، على مواصلة العمل والجهد لخدمة أهالي وأبناء المحافظة، مؤكدا أن الجميع يعمل لمصلحة مصر وأن الهدف هو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



يذكر أنه أعلنت حركة للمحافظين اليوم وقام المحافظيين الجدد بأداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري.