Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:03 م
Advertisements
دوري الابطال
دوري الابطال
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المواجهات المحتملة لريال مدريد  في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله وصيف مجموعته عقب التعادل مع سان جيرمان 2-2 يوم أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات.


وحسم الريال وباريس التأهل عن المجموعة حيث صعد الفريق الفرنسي متصدراً للمجموعة فيما صعد الريال وصيفاً.


واشارت التقارير إلى أن ريال مدريد سيكون على موعد ناري في دور الـ16 مع احد الفرق التي تأهلت متصدرة لجموعتها كما أنه سيبتعد عن مواجهة برشلونة.


وبات الثلاثي يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي هما أول الفرق المحتملة لمواجهة الريال بعدما  تأهل كل منهم كبطل لمجموعته.


وسينتظر ريال مدريد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم مع نهاية الجولة السادسة للتعرف على باقي المتصدرين لمعرفة مصيره المقبل في دور الـ16.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 3 ساعات

نكشف حقيقة تهرب الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نظرا لمرضه.. عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر خلفا لأحمد عبد الله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status