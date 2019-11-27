في ذكرى رحيله.. صور نادرة لـ عامر منيب وابنته مريم

ننشر لكم في ذكرى رحيل عامر منيب صور نادرة له مع ابنته مريم، حيث أن هناك العديد من الصور التي جمعت عامر منيب بابنته في مرحلة طفولتها، وهو يحملها بين زراعيه ويقدم لها الهداية ويلعب معها.

وننشر لكم 4 صور تجمع بين عامر منيب وابنته، قبل وفاته في عام 2011 بسبب مرض سرطان القولون الذي ظل يهدد حياته لسنوات.





وفي ذكرى رحيله الـ8 استطاعت مريم أن تعبر عن حبها لوالدها عامر منيب بطريقتها الخاصة وتهديه أغنية تجمع بينها وبينه "عامل إيه في حياتك"، ولاقت الأغنية انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة.