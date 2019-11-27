Advertisements
Advertisements
Advertisements

في ذكرى رحيله.. صور نادرة لـ عامر منيب وابنته مريم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:38 م
Advertisements
عامر منيب
عامر منيب
Advertisements
ننشر لكم في ذكرى رحيل عامر منيب صور نادرة له مع ابنته مريم، حيث أن هناك العديد من الصور التي جمعت عامر منيب بابنته في مرحلة طفولتها، وهو يحملها بين زراعيه ويقدم لها الهداية ويلعب معها. 

وننشر لكم 4 صور تجمع بين عامر منيب وابنته، قبل وفاته في عام 2011 بسبب مرض سرطان القولون الذي ظل يهدد حياته لسنوات.

وفي ذكرى رحيله الـ8 استطاعت مريم أن تعبر عن حبها لوالدها عامر منيب بطريقتها الخاصة وتهديه أغنية تجمع بينها وبينه "عامل إيه في حياتك"، ولاقت الأغنية انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة.

معلومات عن عامر منيب
من مواليد حي الدقي عام 1963
سبب الوفاة سرطان القولون عام 2011
حصل على بكالوريوس التجارة عام 1985
كان بطلا لـ 4 أفلام هم كامل الأوصاف، والغواص وكيمو وانتيمو وسحر العيون
سجل عامر منيب خلل مشواره الفني حوالي 12 ألبوم و17 أغنية مصورة. 
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته
في ذكرى رحيله.. صور نادرة لـ عامر منيب وابنته مريم
في ذكرى رحيله.. صور نادرة لـ عامر منيب وابنته مريم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مريم عامر منيب عامل ايه فى حياتك عامر منيب صور نادرة لعامر منيب صور عامر منيب وابنته إبنه عامر منيب

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ 35 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ ساعة و 26 دقيقة

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ ساعتين

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. قصة وجبة قادت عامرة منيب للشهرة!

في ذكرى ميلاده.. قصة وجبة قادت عامرة منيب للشهرة!

آخر تسجيل صوتي لـ عامر منيب قبل وفاته.. ماذا قال فيه؟ (فيديو)

شاهد.. ابنة عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بهذه الطريقة (فيديو)

"أول مطرب قابلته في حياتي".. أحمد المالكي يشيد بديو عامر منيب وابنته

في ذكرى وفاة ملك الرومانسية.. معلومات تسمعها لأول مرة عن الراحل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status