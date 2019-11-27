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في ذكرى رحيله.. صور نادرة لـ عامر منيب وابنته مريم
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:38 م
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ننشر لكم في ذكرى رحيل عامر منيب صور نادرة له مع ابنته مريم، حيث أن هناك العديد من الصور التي جمعت عامر منيب بابنته في مرحلة طفولتها، وهو يحملها بين زراعيه ويقدم لها الهداية ويلعب معها.
وننشر لكم 4 صور تجمع بين عامر منيب وابنته، قبل وفاته في عام 2011 بسبب مرض سرطان القولون الذي ظل يهدد حياته لسنوات.
وفي ذكرى رحيله الـ8 استطاعت مريم أن تعبر عن حبها لوالدها عامر منيب بطريقتها الخاصة وتهديه أغنية تجمع بينها وبينه "عامل إيه في حياتك"، ولاقت الأغنية انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة.
معلومات عن عامر منيب
من مواليد حي الدقي عام 1963
سبب الوفاة سرطان القولون عام 2011
حصل على بكالوريوس التجارة عام 1985
كان بطلا لـ 4 أفلام هم كامل الأوصاف، والغواص وكيمو وانتيمو وسحر العيون
سجل عامر منيب خلل مشواره الفني حوالي 12 ألبوم و17 أغنية مصورة.
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