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"كسروا القفل".. حبس عامل وسائق لسرقتهما محلا في الدرب الأحمر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة الدرب الأحمر، بحبس عامل وسائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما مبالغ مالية من داخل محل في منطقة الدرب الأحمر، فيما طالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، من صاحب محل كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق.

وتم تشكيل فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة، شخصان لهما معلومات جنائية سائق مركبة "توك توك"، عامل، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم تحديد مرتكبيها (شخصين، لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير المباحث بالواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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