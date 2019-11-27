Advertisements
Advertisements
Advertisements

السؤال الذي يضحك بشار الأسد دائما

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:06 م
Advertisements
بشار الأسد
بشار الأسد
Advertisements

وجهت مجلة "باري ماتش" الفرنسية، سؤالا للرئيس السوري بشار الأسد حول ما إذا كان أعطى معلومات للأمريكيين ساهمت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي والقضاء عليه.

 

وقال الأسد، في حديثه مع المجلة، إن هذا السؤال طرح عليه في العديد من المرات، وكان جوابه دائما الضحك عند سماعه.

 

وأشارت المجلة إلى أنها طرحت هذا السؤال لأن ترامب ذكر سوريا من بين البلدان التي شكرها بعد مقتل البغدادي.

 

ورد الأسد على السؤال: "هذا السؤال يضحكني كلما سمعته. الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كان أبو بكر البغدادي قد قتل فعلا، وإذا ما كانت هذه الكوميديا التي يقدمها الأمريكيون قد وقعت حقا".

 

وأضاف الأسد ردا على سؤال "ما الذي دفع ترامب إلى شكركم إذن؟" قائلا: "إنها إحدى نكته...".

 

وفي جوابه عن سؤال حول توجه سوريا نحو "انتصار على الأنقاض" بفضل مساعدة روسيا وإيران، أكد الأسد أن بلاده "ليست قوة عظمى، ولكنها تواجه البلدان الأكثر قوة وغنى في العالم"، مضيفا أنه "بالتأكيد، دعم أصدقائنا ساهم في التقليل من الخسائر وساعدنا في استرجاع أراض".

 

وختم الرئيس السوري جوابه بالقول، إن التساؤل حول إمكانية تقسيم سوريا وتعرضها لهزيمة كاملة في حالة عدم تلقيها دعم بلدان صديقة يبقى سؤالا افتراضيا "فأحيانا من الصعب التنبؤ بنتيجة مباراة تنس بها لاعبان فقط، فما بالك بمباراة بها عشرات اللاعبين ومئات آلاف المقاتلين".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا ترامب بشار الأسد السؤال الذي يضحك الأسد

أخبار تهمك

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ ساعة و 22 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

نكشف حقيقة تهرب الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ أقل من ساعتين

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

موضوعات متعلقة

السفير السوري: الأسد لا يعتزم زيارة روسيا قريباً

أبوبكر البغدادي.. مشاهد من حياة الرجل الأغلي في قائمة كبار المطلوبين بالعالم

التفاصيل الكاملة لمقتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا

نائب الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل البغدادي

نتنياهو يهنئ ترامب بنجاح عملية قتل البغدادي

التحالف الدولي: البغدادي انتهى لكن مهمة أمريكا مستمرة لهزيمة التنظيم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status