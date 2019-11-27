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قريبا.. أمر حكومي يضمن للمطلقة الحق في مواصلة الإنتفاع بمجانية الخدمات الصحية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:04 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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من المنتظر أن يصدر قريبا بالرائد الرسمي، أمر حكومي يتعلق بتمكين المرأة المطلقة، التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين، من مواصلة الانتفاع بالخدمات العلاجية المجانية، وذلك وفق ما كشفه المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.

وقال المدوري في تصريح خاص بـ(وات)، أنه تمت إحالة مشروع الأمر الحكومي على الحكومة، التي من المنتظر أن تنشره بالرائد الرسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة، من أجل ضمان استمرارية المرأة المطلقة التي فقدت صفتها كولي حق لزوجها المفارق في التغطية الصحية المجانية.

ويندرج هذا الإجراء، ضمن الشروع التدريجي في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية، وضمان التغطية الصحية الأساسية لكل الفئات، وذلك تماشيا مع ما جاء في التوصية عدد 22 لمنظمة العمل الدولية، وتطبيقا للفصل 38 بالدستور المتعلق بحق الصحة وحق التغطية الاجتماعية.
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