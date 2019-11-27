Advertisements
Advertisements
Advertisements

نصر سالم: أنفاق 3 يوليو تنهي الفصل القسري بين شبه جزيرة سيناء والدولة المصرية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:05 م
Advertisements
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما شهدناه بالأمس ببورسعيد وشمال سيناء نموذج يحتذى به لتنفيذ خطة استراتيجية محكمة ومدققة تتم بكل نجاح، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف لبناء مصر الجديد القوية العصرية.

وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن افتتاح محور 30 يونيو الذي يعتبر من أعظم الطرق على مستوى العالم، بالإضافة لأنفاق 3 يوليو التي تنهي الفصل القسري بين شبه جزيرة سيناء والدولة المصرية الأم بلا رجعة، والتي تعتبر شريان الحياة التي تتدفق إلى سيناء لإعمارها بالبشر قبل الشجر، حتى لا تصبح مطمع لمن يريدوا أن يحلوا قضاياهم على حساب أرضنا.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن ميناء شرق بورسعيد سيصبح ثاني أكبر ميناء حاويات في العالم، والذي تم افتتاح المرحلة الاولى منه، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية منه قريبًا ليساهم في جعل مصر قبلة التجارة العالمية، منوهًا إلى أنه فيما يتعلق ببناء الإنسان أطلق الرئيس السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ يوم

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

02:03 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

12:21 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status