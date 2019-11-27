نصر سالم: أنفاق 3 يوليو تنهي الفصل القسري بين شبه جزيرة سيناء والدولة المصرية

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما شهدناه بالأمس ببورسعيد وشمال سيناء نموذج يحتذى به لتنفيذ خطة استراتيجية محكمة ومدققة تتم بكل نجاح، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف لبناء مصر الجديد القوية العصرية.



وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن افتتاح محور 30 يونيو الذي يعتبر من أعظم الطرق على مستوى العالم، بالإضافة لأنفاق 3 يوليو التي تنهي الفصل القسري بين شبه جزيرة سيناء والدولة المصرية الأم بلا رجعة، والتي تعتبر شريان الحياة التي تتدفق إلى سيناء لإعمارها بالبشر قبل الشجر، حتى لا تصبح مطمع لمن يريدوا أن يحلوا قضاياهم على حساب أرضنا.



وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن ميناء شرق بورسعيد سيصبح ثاني أكبر ميناء حاويات في العالم، والذي تم افتتاح المرحلة الاولى منه، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية منه قريبًا ليساهم في جعل مصر قبلة التجارة العالمية، منوهًا إلى أنه فيما يتعلق ببناء الإنسان أطلق الرئيس السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.

