عاجل.. أول تصريح من محافظ الغربية عقب حلف اليمين



وأكد في تصريح لـ "الفجر"، أن محافظة الغربية قلعة صناعية كبرى وخاصة في مدينتي المحلة وكفر الزيات وسيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على عودتهما إلى مكانتهم الطبيعية، مضيفا: أن من أهم النقاط التي احدث فيها القيادة السياسية عقب حلفانه اليمين، تخفيف العب على المواطنين والتصدي لحالات وضع اليد والتعدي على املاك الدولة والعمل على تنمية موارد المحافظة، مما يعود النفع على المواطن الغرباوي.



وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل بروح الجماعة من أجل إنجاح المنظومة، وأن التنمية البشرية هي العنصر الرئيسي لإنجاح أي منظومة، وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة القادمة

قال الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الجديد، أنه سيأتي إلى محافظة الغربية لبدء مهام عمله داخل المحافظة وذلك عقب حلفه اليمين أمام رئيس الجمهورية.