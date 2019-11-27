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كاتدرائية "سيدة الوردية" للسريان الكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:03 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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تستقبل كاتدرائية" سيدة الوردية " للسريان الكاثوليك، بالظاهر، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع يوم الاربع 4 ديسمبر.

ويكون فى استقبال الرفات المطران يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر، وراعى الكنيسة وشعبها.

تفتح الكنيسة ابوابها لستقبال الرفات من العاشرة صباحا، حتى ال8.30 مساءا، ويقام قداس احتفالى، ويقدك كورال مدرسة القديس ميخائيل عرض بهذه المناسبة، ويتم عرض فيلم وثائقى لحياة القديسة تريزا الطفل يسوع 

يكما يستقبل الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر، وذلك يوم 5 ديسمبر من الساعه 9.30صباحا الى السبت 7 ديسمبر الساعة 9.00 مساءا.


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