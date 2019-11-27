يستقر مقابل الدولار.. أسعار الريال السعودى مقابل العملات الاجنبية اليوم 27 نوفمبر

استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار والعملات العربية والاجنبية الاخرى، حيث سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 27-11-2019 ، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 26-11-2019 نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.





اسعر الريال السعودى مقابل العملات