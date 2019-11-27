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يستقر مقابل الدولار.. أسعار الريال السعودى مقابل العملات الاجنبية اليوم 27 نوفمبر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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اسعار الريال السعودى اليوم
اسعار الريال السعودى اليوم
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار والعملات العربية والاجنبية الاخرى، حيث سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 27-11-2019 ، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 26-11-2019 نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل  0.27 من الدولار الأمريكى.

اسعر الريال السعودى مقابل العملات 
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.

  يورو (EUR)
1 يورو = 4.13 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

  جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.82 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.83 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.54 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

  ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 29.11 ين ياباني.
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