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يستقر مقابل الدولار.. أسعار الريال السعودى مقابل العملات الاجنبية اليوم 27 نوفمبر
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار والعملات العربية والاجنبية الاخرى، حيث سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 27-11-2019 ، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 26-11-2019 نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.
اسعر الريال السعودى مقابل العملات
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.13 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.24 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.82 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.83 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.54 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 29.11 ين ياباني.
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