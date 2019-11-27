بغداد بونجاح أفضل مهاجم في القارة الإفريقية على رادار الأهلي

كشفت بعض التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، أن النادي الأهلي يستعد للتعاقد مع بغداد بونجاح أفضل مهاجم في القارة الإفريقية و مهاجم فريق السد القطري ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.





وأشارت تقارير جزائرية، أن مسؤلو القلعة الحمراء أبدوا اهتمامهم بضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ودخوا في مفاوضات جادة مع اللاعب لضمه بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة ، وذلك بعد تألقه بشكل لافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الأخيرة التي أقيمت في مصر والتتويج باللقب.