عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

تلقى فريق النجم الساحلي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آفريقيا.









وتأكد غياب مدافع النجم الساحلي الأساسي صدام بن عزيزة عن مباراة الأهلي في دور المجموعات باللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب رادس الرياضي.







