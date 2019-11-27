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عاجل.. إيقاف مدافع النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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الاهلي
الاهلي
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تلقى فريق النجم الساحلي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آفريقيا.


وتأكد غياب مدافع النجم الساحلي الأساسي صدام بن عزيزة عن مباراة الأهلي في دور المجموعات باللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب رادس الرياضي.


واشارت صحيفة الصباح التونسية إلى أن جاريدو مدرب فريق النجم الساحلي سيفقد خدمات المدافع صدام بن عزيزة بسبب الإيقاف لحصولة على بطاقة حمراء في مباراة دور الـ 32 أمام اشانتي كوتو الغاني.


واسفرت المجموعة عن وقوع الأهلي مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في المجموع الثانية

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