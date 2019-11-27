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الزمالك ينتظر العروض الرسمية لرحيل نجومه

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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تحدث مسئولو نادي الزمالك عن حقيقة العروض التي تلقاها بعض نجوم الفريق في الفترة الأخيرة بعد تألقهم وظهور بعضهم بمستويات رائعة.

وجاء على رأس اللاعبين الذين أثيرت الأنباء حولهم بشأن احترافهم كل من مصطفى محمد وطارق حامد ومحمود علاء.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن تلقي بعض لاعبي الفريق عروضًا من الخليج وأوروبا وخاصة محمود علاء ومصطفى محمد بجانب طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.

وأكد المصدر أن الإدارة لم تتلق أي فاكس رسمي من أي نادي خليجي أو أوروبي حتى الآن لطلب الحصول على خدمات أي لاعب بالفريق.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة لا تنظر لحديث وكلاء اللاعبين وشركات التسويق والشرط الأساسي للتفاوض والحديث عن رحيل أي لاعب وهو وجود عرض رسمي.


ويستعد الزمالك لملاقاة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وصلت فى السابعة والنصف صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الافطار بعدها خلدوا للنوم.

وكان فى استقبال البعثة بمطار أديس أبابا جورج عازر السفير المفوض ووائل كساب منسق البعثة.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا فى الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبه من فندق الإقامة.
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