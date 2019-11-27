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تعرف على السيرة الذاتية للدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:53 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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يعد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا الجديد اللواء أسامة القاضي، هو متخصص نظم الأقمار الصناعية باليابان، ابن قرية العديسات قبلي بمركز الطور بمحافظة الأقصر، ونجل اللواء محمود أبو زيد مساعد وزير الداخلية السابق وعضو مجلس الشعب 2010 وكان مديرا للأمن، كما أن شقيقه الرائد أحمد محمود ابو زيد مدير مكتب مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد.

وعلى جانب آخر تنشر الفجر السيرة الذاتية للمحافظ الجديد

أسامة محمد حسن القاضى، من مواليد عام ١٩٦٢ 
، تخرج من كلية الشرطة عام ١٩٨٥، عمل فى مباحث المنيا لمدة عام ثم انتقل الى جهاز الأمن المركزي بالقاهرة، انتقل للعمل فى جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، شغل منصب مدير إدارة الأمن الوطنى بالقاهرة.

وكان يشغل مدير إدارة الوزارة بجهاز الأمن الوطنى، قضى أغلب حياته فى القاهرة ويقيم بمحافظة القاهرة، ونجله الوحيد محمد ويعمل ضابط بالشرطة، وشقيقة المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس مدينة سمالوط بالمنيا حاليا.
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