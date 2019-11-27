تعرف على سعر تذاكر حفل محمد منير الجديد



وظهر"الكينج" بالفيديو وهو يغني من إحدى حفلاته، وعلق على الفيديو قائلاً:" تفتح أبواب الحفلة في الخامسة مساءً، تقدر تشتري تذكرتك من خلال نادي هليوبلس، مصر الجديدة ومن خلال موقع تيكتس مارشيه، سعر التذكرة سعر التذكرة 300 جنية".





من ناحية آخرى تقام حفلة "الكنج"، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة ال 8 مساءً، بنادي هيليوبلس في مدينة الشروق الجديدة، ويقدم من خال الحفلة مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المشهورة، التي أنتجها في مشواره الفني.



وطرح نادي هيليوبليس تذاكر الحفل بفئتين لأعضاء النادي ولغير الأعضاء بمبلغ 300جنيه للفرد،و 500 جنيه لتذاكر VIP، وتفتح أبواب الحفل بداية من الساعة 5 مساء، ويمكن شراء تذاكر الحفل من خلال نادي هيليوبليس فرع مصر الجديدة، ودخول الحفل يكون من البوابة 4 .



يذكر أن آخر حفلات "الكنج"، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال28، وأشعل الحفل من خلال تقديم أجمل أغانيه وأبرزهم" أبره الشبابيك، وسط الدايرة، يا حبنا الكبير" وسط حشد كبير من الجمهور.





نشر المطرب محمد منير، فيديو جديد له على حسابة الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يروج من خلاله لحفلتة القادمة.