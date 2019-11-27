ننشر السيرة الذاتية للمهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد

تنشر "بوابة الفجر" السيرة الذاتية للمهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية كنائب لمحافظ القليوبية، والتي جاءت على النحو التالي:



- ولد المهندس سمير محمد حماد 28 مايو 1987.



- حصل على بكالوريوس الهندسة تخصص الهندسة المعمارية عام 2010.



- حصل على ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية مايو 2014 تخصص الدراسات المعمارية جامعة القاهرة.



- حصل على دكتوراة الفلسفة في الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2018.



- حصل على دكتوراة في الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة.



- يعمل مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها.



- ويعمل مدرسا مساعدا بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.



- وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القادة.



وكان قد أدى 9 من الشباب من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القادة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كنواب لمحافظين عدد من المحافظات المختلفة، وذلك في إطار حركة المحافظين التي يجريها الرئيس لضخ دماء جديدة من الشباب للعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

